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Украинский омбудсмен Денисова отправилась в Россию

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в среду уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно удерживаемых украинцев.

"Во исполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", - написал глава государства в твиттере.

Он добавил: "Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой!"

Как сообщалось, 9 июня Порошенко встретился с Денисовой и поручил ей в ближайшее время посетить украинских заключенных, содержащихся в России и в Донбассе.

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Теги: Украина, РФ, Людмила Денисова
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