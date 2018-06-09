Москалькова заявила о желании посетить в тюрьмах на Украине минимум четверых россиян

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассчитывает посетить на Украине как минимум четверых заключенных-граждан России, начала процесс согласования графиков посещения с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

"Мы сегодня провели с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Людмилой Денисовой разговор по поводу обмена списками и договоренностями о графике посещения. Такой список составляется обеими сторонами, на сегодняшний момент он ко мне не поступил, мы со своей стороны тоже над этим списком работаем", - сказала Москалькова "Интерфаксу".

Она отметила, что "однозначно" хотела бы посетить журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и активистку "Волонтеры Победы" Елену Одновол, по поводу посещения которых она ранее обращалась к Денисовой, а также военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова.

Москалькова сообщила, что процесс согласования графика должен завершиться к концу следующей недели.

По словам уполномоченного, посещение таких заключенных омбудсменами двух стран имеет особую важность, так как многие из них имеют двойное гражданство, и к ним не допускаются консульские работники.

Ранее в субботу пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко. "Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине", - информирует пресс-служба.

Согласно сообщению, "достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России".

Глава "РИА Новости Украина" Вышинский был задержан в середине мая сотрудниками украинских силовых структур по обвинению в госизмене. 17 мая он был арестован.

Одновол была задержана сотрудниками СБУ на пункте пропуска "Чонгар" в Херсонской области за сбор в Крыму подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Она арестована до 21 июня по делу о госизмене.

Одинцов и Баранов 2014 году перешли служить в российскую армию. Они были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины 20 ноября 2016 года возле пункта пропуска "Чонгар" на границе с Крымом, их арестовали и предъявили обвинение в дезертирстве и госизмене. В феврале 2018 года Одинцов был приговорен к 14 годам лишения свободы, а Баранов - к 13 годам лишения свободы.