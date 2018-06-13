Осужденного в США летчика Ярошенко переведут в другую тюрьму

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Гражданин РФ Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, был переведен во временный изолятор в Нью-Йорке в связи с переводом в другую тюрьму, сообщило посольство РФ в США.

"По полученной посольством информации, российский гражданин К.В.Ярошенко, несправедливо осужденный в США на 20 лет, переводится из тюрьмы "Форт-Дикс" в Нью-Джерси в другое место заключения. В настоящее время россиянин находится во временном изоляторе в Нью-Йорке", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в фейсбуке.

Название и местоположение новой тюрьмы не уточняется.

В посольстве отметили, что оказание Ярошенко необходимой консульско-правовой помощи продолжается.

1 июня посольство сообщало, что его представитель посетил Ярошенко, чтобы выяснить состояние его здоровья. "На состояние здоровья россиянин не жаловался, но на общем самочувствии не могло не отразиться длительное - уже более месяца - содержание в карцере", - сообщалось тогда. Российская дипмиссия призвала американские власти ускорить решение о его возвращении на общий режим и переводе в тюрьму с лучшими условиями.

Российский летчик Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.