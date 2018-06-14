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Вывод американских военных из Южной Кореи не обсуждался на саммите в Сингапуре

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Вопрос вывода американских военных из Южной Кореи не обсуждался в ходе саммита лидеров США и КНДР, заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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"Я бы очень хотел вернуть военных, как только мы сможем, потому что это стоит много денег ... для нас. Мы сэкономим огромную сумму денег. Я бы очень хотел, чтобы они вернулись домой. Я бы хотел, но сейчас это не обсуждается. В подходящее время это будет", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

"На самом деле, честно говоря, это никогда не обсуждалось. Я уверен, что ему (Ким Чен Ыну - ИФ) это понравится. Это никогда не было на столе", - добавил Трамп.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогам которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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Теги: Дональд Трамп, США, Ким Чен Ын, КНДР
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