В Лос-Анджелесе открыли дело о жестоком обращении с создателем комиксов Marvel

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Полиция Лос-Анджелеса расследует дело о жестоком обращении с 95-летним создателем комиксов Marvel Стэном Ли, сообщает во среду информагентство Associated Press.

Подозреваемым по делу проходит менеджер и личный помощник Ли Кейя Морган. По версии следствия, он воспользовался преклонным возрастом своего нанимателя, его слабостью и проблемами со зрением и слухом, чтобы установить контроль над ним и его имуществом. Морган увез Ли из его собственного дома и пытался полностью изолировать его от друзей, коллег и родных, в том числе от единственной дочери.

В минувший понедельник Морган был арестован по обвинению в ложном вызове службы спасения. Он позвонил и сообщил о том, что в его дом ломятся грабители, тогда как в действительности это были сотрудники полиции и социальный работник, пришедшие проверить сообщения о плачевном состоянии Ли.

Сам Ли заявил полицейским, что Морган помогал ему и что он считает его своим единственным партнером; однако в отчетах отмечается, что основатель вселенной Marvel нередко забывает имя своего помощника.

My only partner and business manager is @KeyaMorgan not all the other people making false claims. pic.twitter.com/JKUT1BZNI7 — stan lee (@TheRealStanLee) 10 июня 2018 г.

Как отмечает Associated Press, состояние бывшего главного редактора Marvel Comics оценивается в $50 млн; после того, как год назад скончалась его жена, вопрос о том, кто станет наследником знаменитости, встал с особой остротой.

Ли является одним из создателей самых популярных персонажей Marvel, включая Человека-паука, Железного человека, Халка, Фантастическую четверку, Людей Икс и других. В Marvel Comics он в разное время занимал должности главного редактора, издателя и председателя совета директоров. После выхода на пенсию он стал почетным председателем совета директоров и сохранил членство в редакционном совете. В фильмах, снятых по своим комиксам, Ли регулярно появляется в качестве камео.