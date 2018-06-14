Прокуратура ФРГ заподозрила тунисца в изготовлении биологического оружия

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Пресс-служба Генпрокуратуры ФРГ сообщила в четверг, что подозревает гражданина Туниса в производстве биологического оружия.

По данным следствия, подозреваемый у себя дома занимался выработкой высокотоксичного яда рицина.

"Генпрокуратура вчера (13 июня 2018 года) получила у следственного судьи Верховного суда ордер на арест 29-летнего гражданина Туниса Зифа Аллаха Х. Его подозревают в умышленном производстве биологического оружия", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Мужчину также подозревают в попытке подготовки теракта.

Тунисец был задержан в Кельне 13 июня после обыска в его квартире. По данным генпрокуратуры, примерно с середины мая он начал покупать оборудование и сырье для производства яда, а затем смог произвести рицин. Вещество было найдено у задержанного дома.

В то же время, как отмечает прокуратура, пока не понятно, планировал ли задержанный теракт на почве исламистских убеждений. "Участия подозреваемого в террористическом объединении не установлено, указаний на место и время конкретного запланированного теракта нет", - сказано в сообщении.

Накануне газета Koelner Stadt-Anzeiger со ссылкой на собственные источники сообщила, что вместе с мужчиной была задержана его жена - принявшая ислам гражданка Германии. У пары четверо детей. По информации издания, подозреваемый приехал в Германию в ноябре 2016 года, до сих пор он не был замечен в правонарушениях. Официально генпрокуратура информацию газеты не подтверждает.