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Палестинцы пригрозили Израилю воздушными змеями с взрывчаткой

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Палестинцы из сектора Газа угрожают запустить в пятницу пять тысяч воздушных змеев с прикрепленными к ним взрывными устройствами в сторону территории Израиля в связи с завершением священного месяца Рамадана, пишет в четверг израильская газета The Times of Israel.

По данным газеты, на пресс-конференции в лагере беженцев в центральной части сектора Газа представители группы палестинцев, которая регулярно занимается запуском воздушных змеев в сторону Израиля, заявили, что увеличат количество атак в честь завершения Рамадана.

Ожидается также, что палестинцы выйдут на массовую акцию протеста вдоль административной границы сектора Газа с Израилем.

Ранее газета сообщила, что израильские военные беспилотники открыли предупредительный огонь по палестинцам, запускавшим вдоль израильской границы шары, начиненные взрывоопасными смесями. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Теги: Израиль, сектор Газа
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