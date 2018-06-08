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На акциях протеста на границе Израиля и сектора Газа есть погибшие

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, в том числе 15-летний подросток, в результате столкновений палестинских протестующих с силами армии обороны Израиля на административной границе с сектором Газа, пишет израильская газета "Таймс оф Исраэл".

По ее данным, все погибшие - палестинцы, участвовавшие в протестах.

В пятницу около 10 тыс. палестинцев собрались на акции протеста у границы Израиля и сектора Газа. По ее данным, протестующие начали жечь покрышки на пяти различных участках вдоль границы.

Палестинцы запустили воздушные шары и воздушные змеи, с прикрепленной взрывчаткой. В свою очередь израильская армия применила дроны для нейтрализации воздушных шаров и воздушных змеев.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман высоко оценил действия израильской армии.

"Решительность и профессионализм солдат армии обороны Израиля на границе с Газой доказали свою силу. Несмотря на огромные усилия ХАМАС и Ирана, все меньше и меньше террористов приближаются к нашей границе", - приводит издание его слова

По данным издания, армия обороны Израиля ожидала, что массовые протесты в секторе Газа пройдут во вторник, который совпал с 51-й годовщиной Шестидневной войны. Однако ХАМАС призывал палестинцев выйти на улицы сектора Газа в пятницу - последнюю пятницу мусульманского праздника Рамадан.

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Теги: Израиль, сектор Газа
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