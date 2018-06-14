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Белый дом отказался комментировать слова Трампа о российском Крыме

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила в четверг, что не знает, говорил ли президент США Дональд Трамп лидерам G7 на саммите в Канаде, что считает Крым российской территорией.

"Я не знаю ни о каких подобных заявлениях", - сказала она на брифинге в четверг, отметив, что не станет комментировать разговоры, в которых не участвовала.

Ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

По данным портала, такое заявление американский президент сделал во время ужина на прошлой неделе в пятницу.

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Теги: Дональд Трамп, Крым, G7
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