Что случилось этой ночью: пятница, 15 июня

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Застройщик из Владивостока отреагировал на жалобу граждан президенту Путину и сократил сроки сдачи домов в микрорайоне "Снеговая падь".

- Министр обороны США Джеймс Мэттис гарантировал союзнические обязательства перед Южной Кореей и Японией, несмотря на слова Дональда Трампа о желании отменить учения на границе с КНДР.

- Бывший глава МЧС Кемеровской области останется под арестом до 25 июля. Суд признал законной такую меру пресечения.

- Представитель Белого дома отказалась комментировать информацию в СМИ о том, что Дональд Трамп назвал Крым российским.