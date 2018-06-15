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Немецкие СМИ по ошибке растиражировали фейк о расколе партийного союза Меркель

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Новость о якобы расколе партийного союза ХДС/ХСС ("Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза") канцлера ФРГ Ангелы Меркель оказалась фейком.

Согласно "сообщению", министр внутренних дел и глава ХСС Хорст Зеехофер объявил о прекращении партийного союза.

Новость о расколе, которую процитировали многочисленные немецкие СМИ, была опубликована в твиттере HR Tagesgeschehen, который, как указывает информация в аккаунте, ведет редактор сатирического журнала Titanic Мориц Хюртген. По оформлению аккаунт в твиттере похож на аккаунты телерадиокомпании Hessischer Rundfunk.

В самом сообщении в аккаунте HR Tagesgeschehen написано, что "Зеехофер, как следует из внутренней переписки Буфье (Фолькер Буфье, премьер-министр федеральной земли Гессен и представитель партии ХДС - ИФ), прекращает существование партийного союза с ХДС... Меркель проинформирована... пресс-конференция примерно в 15 часов".

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Теги: Германия, Ангела Меркель
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