Меркель осталась разочарована саммитом G7

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель в эфире немецкого телеканала ARD в воскресенье рассказала о том, что саммит "большой семерки" в Канаде произвел на нее "удручающее впечатление".

Она заявила, что участие в переговорах стало для нее "отрезвляющим опытом". Результат саммита, по мнению канцлера, никак нельзя назвать отличным; особенно ее разочаровало решение президента США Дональда Трампа отозвать свою подпись под совместным коммюнике G7.

Отсутствие подвижек в переговорах по поводу американских пошлин на сталь и аллюминий, по мнению Меркель, показывает, что Европа больше не может безоговорочно полагаться на США и должна сплотиться для решения региональных проблем.

Трамп уже после своего отъезда с саммита отказался одобрить итоговое коммюнике "семерки" из-за высказываний премьера Канады Джастина Трюдо об американских пошлинах.