Суд в США разрешил арестовать экс-главу предвыборного штаба Трампа

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Американские федеральные судебные власти решили взять под стражу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, сообщает CNN.

Суд пересмотрел свое решение о содержании Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу.

Перед тем как судья Эми Берман Джексон объявила о своем решении, команда спецпрокурора Роберта Мюллера сообщила, что Манафорт пытался воздействовать на свидетелей по его делу.

Судья, приказавшая взять под стражу Манафорта, заявила, что бывший сотрудник штаба Трампа, находясь под домашним арестом, "злоупотреблял доверием", отмечают СМИ.

CNN приводит заявление судьи, которую возмутило, что Манафорт связывался с потенциальными свидетелями с помощью различных мессенджеров и звонил одному из них с помощью итальянской сим-карты.

"Мы не в школе, я не могу отобрать у него мобильный телефон. Я долго об этом думала, господин Манафорт, и не собираюсь это терпеть", - заявила судья.

Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов.

С учетом новой информации о попытках давления на свидетелей по делу сторона обвинения настаивала на изменении меры пресечения.

Сам Манафорт отказался признать вину по новым обвинениям: попытке давления на свидетелей и сговоре с целью препятствования правосудию.