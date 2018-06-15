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Суд в США разрешил арестовать экс-главу предвыборного штаба Трампа

Пол Манафорт будет за решеткой дожидаться слушаний по делу об отмывании денег при лоббировании интересов партии Януковича

Суд в США разрешил арестовать экс-главу предвыборного штаба Трампа
Бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт
Фото: Reuters

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Американские федеральные судебные власти решили взять под стражу бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта, сообщает CNN.

Суд пересмотрел свое решение о содержании Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу.

Перед тем как судья Эми Берман Джексон объявила о своем решении, команда спецпрокурора Роберта Мюллера сообщила, что Манафорт пытался воздействовать на свидетелей по его делу.

Судья, приказавшая взять под стражу Манафорта, заявила, что бывший сотрудник штаба Трампа, находясь под домашним арестом, "злоупотреблял доверием", отмечают СМИ.

В миреМюллер обвинил Манафорта и его российского партнера в препятствовании правосудиюЧитать подробнее

CNN приводит заявление судьи, которую возмутило, что Манафорт связывался с потенциальными свидетелями с помощью различных мессенджеров и звонил одному из них с помощью итальянской сим-карты.

"Мы не в школе, я не могу отобрать у него мобильный телефон. Я долго об этом думала, господин Манафорт, и не собираюсь это терпеть", - заявила судья.

Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов.

С учетом новой информации о попытках давления на свидетелей по делу сторона обвинения настаивала на изменении меры пресечения.

Сам Манафорт отказался признать вину по новым обвинениям: попытке давления на свидетелей и сговоре с целью препятствования правосудию.

Манафорт и бывший советник избирательной кампании Рик Гейтс обвиняются в подготовке ложных налоговых деклараций, банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества, отмывании средств, не раскрытии доходов из иностранных источников, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с Януковичем и украинской Партией регионов.

Спецпрокурор Мюллер проводит в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.

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Теги: США, Пол Манафорт
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