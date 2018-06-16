В храме Христа Спасителя простились с Говорухиным

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Преображенской церкви храма Христа Спасителя завершилась церемония прощания с режиссером и депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным, скончавшимся на 83-м году жизни.
Среди пришедших проститься и почтить память режиссера были президент РФ Владимир Путин первый замглавы администрации главы государства Сергей Кириенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и коллеги-депутаты, министр культуры Владимир Мединский, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, хирург Леонид Рошаль, композитор Игорь Крутой, певец Александр Розенбаум, другие деятели культуры, а также поклонники творчества режиссера.
Затем Говорухин будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
О смерти Станислава Говорухина 14 июня сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Окончил Казанский университет по специальности геолог, но работать по специальности не довелось.
В 1959 году Говорухин с друзьями открыл в Казани одну из первых в стране телестудий. В 1961 году поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания начал работать на Одесской киностудии, затем - режиссером в киноконцерне "Мосфильм".
Говорухин как актер снялся почти в 30 картинах, в том числе телевизионных.
Среди художественных фильмов, поставленных Говорухиным, широко известны и любимы зрителями такие ленты, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя", "Артистка", "Россия, которую мы потеряли", "Конец прекрасной эпохи" и другие.
Говорухин работал в кино также в качестве сценариста и продюсера.
В 1985 году активно включился в политическую деятельность. Выступал как публицист и общественный деятель. Начиная с 1993 года, избирался в Госдуму всех созывов.
На президентских выборах 2012 года возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина.
В июне 2013 года стал одним из сопредседателей Общероссийского народного фронта.