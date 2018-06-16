В храме Христа Спасителя простились с Говорухиным

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Окончил Казанский университет по специальности геолог, но работать по специальности не довелось.

В 1959 году Говорухин с друзьями открыл в Казани одну из первых в стране телестудий. В 1961 году поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. После окончания начал работать на Одесской киностудии, затем - режиссером в киноконцерне "Мосфильм".

Говорухин как актер снялся почти в 30 картинах, в том числе телевизионных.

Среди художественных фильмов, поставленных Говорухиным, широко известны и любимы зрителями такие ленты, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Место встречи изменить нельзя", "Артистка", "Россия, которую мы потеряли", "Конец прекрасной эпохи" и другие.

Говорухин работал в кино также в качестве сценариста и продюсера.

В 1985 году активно включился в политическую деятельность. Выступал как публицист и общественный деятель. Начиная с 1993 года, избирался в Госдуму всех созывов.

На президентских выборах 2012 года возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина.

В июне 2013 года стал одним из сопредседателей Общероссийского народного фронта.