Главные новости
СпортНазван стартовый состав сборной России на матч с Саудовской АравиейВ РоссииПравительство одобрило повышение пенсионного возрастаВ РоссииСкончался Станислав Говорухин
Москва

Говорухина похоронят 16 июня на Новодевичьем кладбище

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Ушедший из жизни в четверг режиссер и депутат Станислав Говорухин будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщили в аппарате Госдумы.

"Прощание со Станиславом Сергеевичем Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, в 09:00 в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Церемония продлится до 13:00", - сообщили журналистам в аппарате Государственной думы.

Отмечается, что "похоронен Станислав Говорухин будет в Москве на Новодевичьем кладбище".

Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни после тяжелой болезни. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что режиссер ушел из жизни в санатории Барвиха.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Станислав Говорухин, Новодевичье кладбище
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
IKEA разработает формат большого магазина для размещения в черте МосквыIKEA разработает формат большого магазина для размещения в черте Москвы
Сейчас у шведской компании есть три магазина с внешней стороны МКАД и один компактный на северо-западе столицыПодробнее
 Московским врачам выдадут планшеты с электронными картами больныхМосковским врачам выдадут планшеты с электронными картами больных
Электронные устройства сократят время на регистрацию вызова и передачу информации врачамПодробнее
 30-градусная жара придет в Москву в начале следующей недели30-градусная жара придет в Москву в начале следующей недели
Пока же лето в столице остается на 2,5 градуса холоднее климатической нормыПодробнее
 Глава Серпуховского района Подмосковья задержанГлава Серпуховского района Подмосковья задержан
Ранее у Александра Шестуна, заявлявшего о конфликте с губернатором Подмосковья, прошел обыскПодробнее
Москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июняМосквичей предупредили о трудностях на дорогах из-за приезда гостей ЧМ 13-14 июня
В Центре организации дорожного движения призвали горожан в эти дни пользоваться городским транспортом и отказаться от личных автомобилейПодробнее
 В Москве из всех трамваев уберут турникетыВ Москве из всех трамваев уберут турникеты
Как сообщил Сергей Собянин, без них московские трамваи заработают с 16 июляПодробнее
 Акция оппозиции и правозащитников началась в МосквеАкция оппозиции и правозащитников началась в Москве
Основные тезисы акции - прекращение "произвола силовых структур", преследования политических оппонентов власти и дел за "репосты" в соцсетяхПодробнее
 Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018Собянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018
Свое предложение мэр Москвы объяснил необходимостью разгрузить дороги столицыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 июня9 фото
13 июня
Фотохроника 13 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортНазван стартовый состав сборной России на матч с Саудовской АравиейВ РоссииПравительство одобрило повышение пенсионного возрастаВ РоссииСкончался Станислав ГоворухинЭкономика"Газпром" добился приостановки исполнения решения Стокгольма по контракту о транзитеВ РоссииВ правительстве предложили повысить НДС с 2019 года до 20%В миреЗадержанного на пикете в Москве британца отпустят после оформления протокола

Россия - Саудовская Аравия. Онлайн

Россия - Саудовская Аравия. ОнлайнВ Москве стартовал чемпионат мира по футболу Подробнее

Сборная России забила первый гол ЧМ-2018

Путин призвал сберечь объединяющую силу футбола

Суд отказал Михаилу Ходорковскому в разблокировке "МБХ Медиа"

Четыре ночи во время ЧМ по футболу столичная подземка будет работать до 3:00

Задержанный с плакатом британец отпущен из московского ОВД

Суд подтвердил отказ Siemens по делу о "крымских" турбинах

Четырехтонный чак-чак в виде мяча приготовили в Казани

Владельца волгоградской лодочной станции арестовали по делу о затонувшем катамаране

Владельца волгоградской лодочной станции арестовали по делу о затонувшем катамаранеЛеонид Жданов не признает вину, настаивая, что на станции проводится только визуальный осмотр судоводителей Подробнее

Страны ОПЕК+ обсудят корректировку сокращения добычи нефти

Палестинцы пригрозили Израилю воздушными змеями с взрывчаткой

Говорухина похоронят 16 июня на Новодевичьем кладбище

Путин сказал принцу Саудовской Аравии, что не будет желать ей успехов в матче с Россией

"Как бы ни закончился сегодня матч, мы все равно будем довольны", - отреагировал Аль Сауд Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AРоссия Россия1 : 0Идет первый таймСаудовская Аравия Саудовская АравияИдет первый таймЮрий Газинский, 12онлайн