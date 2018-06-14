Говорухина похоронят 16 июня на Новодевичьем кладбище

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Ушедший из жизни в четверг режиссер и депутат Станислав Говорухин будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщили в аппарате Госдумы.

"Прощание со Станиславом Сергеевичем Говорухиным состоится в субботу, 16 июня, в 09:00 в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Церемония продлится до 13:00", - сообщили журналистам в аппарате Государственной думы.

Отмечается, что "похоронен Станислав Говорухин будет в Москве на Новодевичьем кладбище".

Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни после тяжелой болезни. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что режиссер ушел из жизни в санатории Барвиха.