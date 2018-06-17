Возможной причиной крушения поезда в Казахстане стало искривление путей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Машинист пассажирского поезда, потерпевшего аварию на юге Казахстана, применил экстренное торможение из-за искривления железнодорожных путей. Об этом сообщила пресс-служба комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию республики.

Железнодорожная авария произошла сегодня в Жамбылской области на юге Казахстана. Восемь вагонов пассажирского поезда Астана - Алма-Ата сошли с рельсов, три из них опрокинулись.

В результате ЧП один человек погиб, трое получили ранения. Жертвой аварии стал подросток, трое взрослых госпитализированы.

Пассажиров поезда, вагоны которого опрокинулись, пересаживают в попутный состав и отправляют на станцию Шу.