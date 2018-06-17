Служба нацбезопасности Армении опубликовала видео обыска в особняке Григоряна

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Служба национальной безопасности Армении обнародовала видеокадры обыска в особняке и зоне отдыха задержанного по подозрению в незаконном хранении оружия депутата парламента, отставного генерала, председателя Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна.

В складских помещениях обнаружены сотни ящиков с военными майками, носками, лекарствами, бинтами, собранными школьниками и различными коллективами для военнослужащих во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта 2016 года, сотни ящиков сгущенного молока, макарон, томатной пасты, подсолнечного масла, консервированного мяса, средств гигиены, туалетной бумаги.

Кроме того, обнаружены 18 противотанковых гранат ПГ-7, 20 гранат Ф-1, 33300 патронов различного калибра, 12 400-граммовых тротиловых шашек, 79 винтовок, 39 пистолетов, другое оружие, несколько десятков удостоверений собственности.

На территории в зоне отдыха депутата располагаются также три автопарка с коллекцией современных и ретро автомобилей. В автопарке обнаружены армейские внедорожники и автомобили сокрой помощи, которые представители армянской общины России во время апрельской войны 2016 года отправили армии.

По данным СНБ Армении, эти автомобили депутат Григорян зарегистрировал на имена своих родственников и доставил в свой автопарк.

На территории действует также зоопарк, где содержатся тигр, медведи, страусы, лошади.

В СНБ отметили, что предназначенные для армии продукты питания депутат использовал для кормежки своих зверей.

Как сообщалось ранее, суд первой инстанции в воскресенье отклонил жалобу адвоката депутата в связи с решением следственного органа о задержании парламентария. Он был задержан Службой национальной безопасности в 17:30 в субботу, срок задержания истекает через 72 часа с момента задержания. За это время он должен быть либо освобожден, либо генпрокурор республики должен выступить с ходатайством о лишении М.Григоряна депутатской неприкосновенности.

В субботу Служба национальной безопасности Армении вместе с Григоряном задержала также "криминального авторитета" Артура Асатряна, известного как "Дон Пипо". Вместе с ним были задержаны четыре гражданина России.

В СНБ заявляют о расследовании уголовного дела, в рамках которого были получены сведения о том, что "Дон Пипо" готовится похитить лиц, планировавших покушение на него.

В руководимой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии назвали задержание депутата незаконным и политически мотивированным.

Союз добровольцев "Еркрапа" был основан в 1993 году участниками карабахской войны.

Последние несколько дней в городе Эчмиадзин, где проживает задержанный депутат, и Ереване проходят две разные акции протеста - с требованием отставки мэра Эчмиадзина Карена Григоряна, который является сыном М.Григоряна, и с требованием освобождения Григоряна.

В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Григорян задержан не только по подозрению в незаконном хранении оружия, но и в присвоении предназначенной для армии помощи.