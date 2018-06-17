В Ереване сторонники задержанного депутата возобновили акцию протеста

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Ереване возобновилась акция протеста сторонников задержанного депутата парламента республики, отставного генерала, председателя Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна с требованием о его освобождении.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", протестующие, в основном члены Союза добровольцев, вновь перекрыли улицу Налбандяна, где расположено здание Службы национальной безопасности Армении.

Полиция пытается оттеснить их с проезжей части, однако большая часть демонстрантов уселась на асфальт, и отказывается выполнить требование полиции.

В субботу Служба национальной безопасности Армении задержала Григоряна, а также "криминального авторитета" Артура Асатряна, известного как "Дон Пипо".

В СНБ заявляют о расследовании уголовного дела, в рамках которого были получены сведения о том, что "Дон Пипо" готовится похитить лиц, планировавших покушение на него.

В руководимой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии назвали задержание депутата незаконным и политически мотивированным.

Союз добровольцев "Еркрапа" был основан в 1993 году участниками карабахской войны.