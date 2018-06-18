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Зять испанского короля явился в тюрьму для отбывания заключения

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Зять испанского короля, муж инфанты Кристины Иньяки Ундаргарин явился в понедельник в тюрьму провинции Авила, сообщает в понедельник газета El Pais.

Газета уточняет, что Урдангарин прибыл в Мадрид из Женевы вечером в воскресенье. В Швейцарии Урдангарин провел со своей супругой и четырьмя детьми конец прошлой недели, чтобы, как отмечает газета, скрыться от журналистов.

Судебные власти испанского города Пальмы (Балеарские острова) 13 июня дали Ундаргарину пять дней на то, чтобы он добровольно явился в любую тюрьму Испании.

Ранее Верховный суд Испании признал его виновным по коррупционному делу, связанному с фондом Ноос, и приговорил к пяти годам и 10 месяцам заключения.

В отношении Урдангарина были выдвинуты обвинения в том, что его спортивный фонд Ноос, зарегистрированный как некоммерческая организация, использовался для получения от местных властей контрактов по завышенным ценам, а прибыль поступала на его личные счета.

Уголовное дело было открыто в 2010 году судьей, который расследовал коррупцию среди чиновников на Балеарских островах.

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Теги: Испания, Иньяки Ундаргарин
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