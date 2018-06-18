Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Украины планируют создать в Европейском союзе группу, в задачу которой будет входить остановка строительства газопровода в обход Украины "Северный поток - 2" (Nord Stream 2), а также ведут переговоры с Германией о создании международного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС).

"Северный поток-2" - это абсолютно политиканский проект, который направлен против Украины, который не имеет никакой экономической составляющей, который пытается забрать из Украины бюджет, равняющийся почти $3 млрд. Однако, я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить. (. . .) Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить "Северный поток - 2". Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины", - написал Порошенко в своей колонке на Medium.

При этом президент Украины подчеркнул, что условием участия Германии в международном консорциуме по управлению украинской ГТС "является остановка "Северного потока-2".

"Давайте говорить о том, что наши партнеры из США также решительно настроены. И никто против санкций США также не пойдет", - уверен он.

Глава украинского государства отметил, что не станет раскрывать все инструменты, которые украинская сторона применяет для того, чтобы остановить строительство "Северного потока - 2". "Но хочу отдельно подчеркнуть - для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить", - добавил президент.

Порошенко пояснил масштаб угрозы потери Украиной $3 млрд от введения в строй "Северного потока - 2": "это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины". "Вам понятно для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы Украину оставить без денег на финансирование нашей обороны", - утверждает глава государства.

По его мнению, второй фактор, который обязательно нужно принимать во внимание, это фактор безопасности, которая будет утрачена в случае получения Россией возможности поставлять природный газ в Европу в обход Украины.

Газопровод "Северный поток - 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума - "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

"Северный поток - 2" уже получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании.