ЕС продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС продлил в понедельник ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией" до 23 июня 2019 года, сообщается в понедельник коммюнике пресс-службы совета.

Этот санкционный пакет с 2014 года ежегодно продлевается на годовой срок, в прошлый раз ограничительные меры продлили в июне 2017 года до 23 июня 2018 года.

В законодательном акте от 23 июня 2014 года говорилось, что "6 марта 2014 года главы государств и правительств государств-членов союза твердо осудили нарушение Российской Федерацией... территориальной целостности Украины".

Принятое советом решение вступает в силу после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.