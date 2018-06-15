Посольство США в РФ заявило, что Вашингтон не признает Крым российским

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Позиция США по статусу Крыма неизменна, это часть Украины, заявили в пятницу "Интерфаксу" в посольстве США в РФ.

"Как мы уже говорили много раз: Крым - это часть Украины, и введенные нами из-за Крыма санкции (в отношении РФ) останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль за полуостровом", - заявил пресс-секретарь посольства в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 назвал Крым российским.

Так собеседник агентства ответил на вопрос, можно ли считать, что позиция США по статусу Крыма в связи с этими сообщениями изменилась.

Ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны доверять сообщениям СМИ о предполагаемых словах Трампа.