В Киргизии задержан экс-премьер Сатыбалдиев

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Киргизии Жанторо Сатыбалдиев задержан по подозрению в коррупции, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

По словам собеседника агентства, Сатыбалдиев задержан и помещен в следственный изолятор ГКНБ Киргизии в рамках расследования уголовного дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 30 "Соучастие в преступлении" и ч.1 ст. 303 "Коррупция" Уголовного кодекса Киргизии.

Сатыбалдиев стал вторым по счету бывшим премьер-министром, задержанным по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, проводившейся китайской компанией TBEA на средства кредита КНР в размере $386 млн. Сатыбалдиев занимал пост премьера, когда было заключено соглашение с китайкой компанией.

Парламент Киргизии заявил о коррупции при использовании кредита и поручил Генпрокуратуре дать юридическую оценку действиям чиновников, заключившим многомиллионное соглашение и проводившим переговоры по проекту, в числе этих чиновников бывший премьер Сапар Исаков, задержанный 5 июня. Спустя несколько дней был задержан бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Уголовное дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после январской аварии на ТЭЦ, в результате которой значительная часть жилых домов и учреждений киргизской столицы несколько дней оставались без горячей воды и теплоснабжения.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны несколько руководителей энергетических компаний Киргизии.

Сатыбалдиев занимал пост премьер-министра Киргизии с сентября 2012 по март 2014 года​, когда распалась парламентская коалиция. До этого он работал руководителем Аппарата президента страны.