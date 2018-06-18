В мире

Трамп согласился официально закончить Корейскую войну в обмен на денуклеаризацию КНДР

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп согласился "изменить соглашение о перемирии", которое официально положило бы конец Корейской войне, в обмен на денуклеаризацию Северной Кореи, заявил в понедельник американский госсекретарь Майк Помпео.

"(Лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) очень четко продемонстрировал приверженность полной денуклеаризации его страны. Президент (США) обязался гарантировать, что мы изменим соглашение о перемирии, обеспечим гарантии безопасности, которые нужны председателю Киму", - сказал Помпео, выступая в Детройте. При этом Помпео не уточнил, о каких изменениях идет речь, но сказал, что многие детали следует еще проработать.

С 1953 года, когда на Корейском полуострове завершилась активная фаза боевых действий, договор о прекращении Корейской войны до сих пор не подписан, но действует режим прекращения огня.

"Мы все еще должны конкретизировать то, что лежит в основе обязательств, которые были приняты в тот день в Сингапуре", - сказал госсекретарь.

Помпео, который дважды ездил в Пхеньян в преддверии саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына, также сказал, что он "скорее всего, вернется (в КНДР - ИФ) пока не будет слишком поздно", чтобы поработать над этими деталями.

Отвечая на вопрос журналистов о том, состоится ли второй саммит Трампа и Ким Чен Ына, госсекретарь сказал, что сейчас "это трудно сказать".

12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогам которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Трамп отметил, что будет согласен на смягчение санкций, когда Пхеньян примет ряд мер, нацеленных на ликвидацию своего ядерного арсенала.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: КНДР, США, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Трамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силТрамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических сил
Президент США потребовал не допустить превосходства России и Китая в космической сфереПодробнее
 Telegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в РоссииTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в России
Юристы также намерены продолжать обжалование в российских судахПодробнее
 ЕС продлил антироссийские санкции из-за КрымаЕС продлил антироссийские санкции из-за Крыма
Пакет ограничительных мер будет действовать еще годПодробнее
 Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2Украина намерена создать в ЕС группу в целях остановки Nord Stream 2
Киев также предложил Германии создать консорциум по управлению газотранспортной системой УкраиныПодробнее
Появилась информация о жертвах землетрясения в ЯпонииПоявилась информация о жертвах землетрясения в Японии
Речь идет о двух погибшихПодробнее
 Большинство голосов на выборах президента Колумбии набрал Иван ДукеБольшинство голосов на выборах президента Колумбии набрал Иван Дуке
Повстанцы уже призвали Дуке соблюдать мирные соглашения, достигнутые при прошлом президентеПодробнее
 Партнер Трампа рассказал о гражданине РФ с компроматом на КлинтонПартнер Трампа рассказал о гражданине РФ с компроматом на Клинтон
Политическому консультанту предлагали порочащую Клинтон информацию за $2 миллионаПодробнее
 В Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве правВ Киеве опровергли информацию о подготовке законопроекта о равенстве прав
О якобы имевшей место инициативе властей сообщила депутат Европарламента на марше в поддержку ЛГБТ в КиевеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силСпортСборная Англии по футболу победила команду Туниса в матче ЧМ-2018В РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииСнятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширилиВ РоссииУмер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаВ миреTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в России

Английские футболисты наглотались мошкары в матче с Тунисом

Тренер сборной Туниса насекомых не заметил Подробнее

Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-Дону

Футбольная команда Саудовской Аравии сообщила об инциденте при перелете в Ростов-на-ДонуВ соцсетях выложили видео с горящим двигателем самолета, на борту которого летела команда Подробнее

Правительство предложило контролировать снятие наличных с карточек иностранных банков в РФ

Процедуры хотят передать под контроль Росфинмониторинга Подробнее

Сборная Англии по футболу победила команду Туниса в матче ЧМ-2018

Сборная Англии по футболу победила команду Туниса в матче ЧМ-2018Англичане вырвали победу в компенсированное ко второму тайму время Подробнее

Пятиэтажный жилой дом загорелся под Красноярском

Огонь локализован на площади 1 тыс. квадратных метров, есть пострадавший Подробнее

Российские фехтовальщики завоевали медали на чемпионате Европы

Непогода парализовала движение на железной дороге в Грузии

Трамп согласился официально закончить Корейскую войну в обмен на денуклеаризацию КНДР

Три человека ранены в результате стрельбы в шведском городе Мальме

Пожар повредил хозяйственные постройки и клуб в колонии строгого режима в Краснодаре

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FШвеция Швеция1 : 0Матч завершенРеспублика Корея Республика КореяМатч завершенГранквист (65, с пенальти)подробнееGБельгия Бельгия3 : 0Матч завершенПанама ПанамаМатч завершенМертенс (47), Лукаку (69, 75)подробнееGТунис Тунис1 : 2Матч завершенАнглия АнглияМатч завершенКейн (11, 90+1) - Сасси (35, с пенальти)подробнее