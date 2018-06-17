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Трамп выразил надежду на не возобновление военных учений близ КНДР

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что лично выступил с идеей приостановки совместных учений с Южной Кореей на время переговоров с КНДР, но предупредил, что эти учения можно возобновить в случае необходимости.

"Пауза на учениях на время переговоров - это была моя просьба, так как они очень дорогостоящие и создают отрицательную атмосферу во время честных переговоров. Кроме того, учения довольно провокационные. Но они могут возобновиться, если переговоры не приведут к успеху. Надеюсь, что такого не произойдет", - написал он в воскресенье в твиттере.

Кроме того, он раскритиковал американские СМИ за то, что они не признают, что Вашингтон добивается успехов при контактах с Пхеньяном.

"Забавно, что СМИ с "фейковыми новостями", координируясь друг с другом, любят порассуждать о том, что я якобы пошел на огромные уступки лишь потому, что "встретился" (с лидером КНДР Ким Чен Ыном" - ИФ), - отметил президент, добавив, что, напротив, уже добился очень многого от северокорейской стороны.

Как сообщалось, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, по итогам которой стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
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Теги: США, Дональд Трамп, КНДР, Ким Чен Ын, Южная Корея
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