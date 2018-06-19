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Подземные толчки продолжились в районе Осаки

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Японские сейсмологи зафиксировали эхо-толчки после землетрясения, которое произошло в минувший понедельник в японской префектуре Осака, передает во вторник телеканал NHK.

По данным телеканала, мощность толчков оценивается в четыре балла по семибалльной шкале, используемой в Японии. Местные власти предупреждают о риске оползней и обрушения зданий.

В настоящий момент число пострадавших от землетрясения оценивается в 376 человек, четыре человека погибли. Ранее сообщалось о 350 пострадавших и трех погибших.

Землетрясение магнитудой 6,1 в японской префектуре Осака произошло в минувший понедельник около 08:00 по местному времени (02:00 по московскому времени). Землетрясение привело к возгораниям, а также к перебоям с подачей газа и воды. Порядка 1,3 тыс. человек укрылись в эвакуационных центрах.

Последствия землетрясения в Японии

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В Осаке и в других городах были значительно разрушены здания и дорогиИз предосторожности было приостановлено движение пассажирских поездовОколо 170 тыс. домов в Осаке и соседней префектуре Хёго остались без электроэнергииВ местных супермаркетах в результате подземных толчков обрушились стеллажи с продукцией Правительство Японии открыло чрезвычайный штаб реагирования на последствия землетрясенияВ метеорологической службе Японии предупредили о возможности сильных повторных толчков
В Осаке и в других городах были значительно разрушены здания и дороги
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Теги: Япония
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