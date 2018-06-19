Число жертв землетрясения в Японии возросло до пяти человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере, пять человек погибли в результате землетрясения, которое произошло 18 июня в японской префектуре Осака, передает во вторник АР со ссылкой на местные власти.

Пятой жертвой землетрясения стал 66-летний мужчина, тело которого было обнаружено в его доме.

Ранее сообщалось о четырех погибших - девятилетней девочке, которая скончалась от падения на нее стены, а также о трех пожилых людях.

Число пострадавших по-прежнему оценивается в 370 человек.

В настоящий момент в районе, который был затронут землетрясением, продолжаются поисково-спасательные работы.

Землетрясение магнитудой 6,1 в японской префектуре Осака произошло в минувший понедельник около 08:00 по местному времени (02:00 по московскому времени). Землетрясение привело к возгораниям, а также к перебоям с подачей газа и воды. Порядка 1,3 тыс. человек укрылись в эвакуационных центрах.