Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Астрономы обнаружили, что в спектре излучения лацертиды 1ES 1553+113 возникают линии сильно ионизированного кислорода, характерные для сети межгалактического газа, в которой находится около половины барионного вещества Вселенной. В частности, удалось установить, что в спектре излучения 1ES 1553+113 возникает две серии линий, которые можно приписать кислороду O VII, находящемуся на расстоянии около 4,6 и 4,0 миллиардов световых лет. Ранее ученые не могли надежно доказать, что такие структуры действительно существуют.

- Ежедневная доза кофеина, которая содержится примерно в четырех чашках кофе, способна благотворно повлиять на активность клеток сердца и их способность к восстановлению при инфаркте миокарда, а также защитить от сахарного диабета. Такой эффект опосредует вещество р27, которое ранее было известно в качестве тормозящего клеточный цикл агента, а теперь оказалось и одним из ведущих функционально значимых веществ в митохондриях.

- Американские инженеры создали электронную кожу, с помощью которой человек может почувствовать боль в протезе конечности. Подобно тому, как ощущение боли в организме служит для защиты от воздействия внешних стимулов, ощущение боли в протезе поможет уберечь его от механических повреждений. Электрическая кожа реагирует на изменение оказываемого на нее давления и посылает сигнал в нервы предплечья, после чего импульс доходит до мозга и воссоздает болевой рефлекс.

- При выборе подходящего цветка во время сбора нектара пчелы используют только фоторецепторы, улавливающие синий цвет. Всего у пчел три типа светочувствительных рецепторов — они работают в ультрафиолетовой, синей и зеленой областях спектра, но для поиска нектара "зеленые" фоторецепторы не используются совсем. В результате синие цветы кажутся пчелам самыми привлекательными. При этом лучше всего насекомые реагируют на флуоресцентное синее излучение: таким образом им удается не активировать лишние рецепторы другого типа, в результате чего выделить нужный синий сигнал на фоне зеленых листьев и травы оказывается намного проще.

- К 2030 году в мире накопится более ста миллионов тонн "бесхозных" пластиковых отходов. Причиной этого стало то, что с 2018 года Китай запретил импорт бытовых пластиковых отходов, поскольку китайцы сами начали производить достаточное для переработки количество пластика и чужие отходы им не нужны. Развитые страны экспортировали пластиковые отходы в Азию, в основном в Китай, с 1990-х годов.

- В Японии сконструирована модульная мультироторная платформа, которая может на лету менять форму в зависимости от выполняемой задачи. Это позволяет дрону протискиваться через узкие проемы или захватывать груз с помощью трансформируемой рамы. Каждый модуль снабжен собственной батареей, вычислительным модулем и парой роторов, а соединения модулей происходят через поворотные узлы с электромоторами. При этом все модули управляются компьютером Intel Euclid.

- Перспективный американский конвертоплан V-280 Valor приступил к этапу расширенных испытаний. В частности, специалисты уже проверили аппарат горизонтальной посадкой с пробегом до остановки и крутым взлетом под углом 80 градусов. Такие режимы посадки и взлета позволяют уменьшить расход топлива и увеличить массу полезной нагрузки. Состоявшиеся испытания признаны успешными. Параллельно разработчики занялись подготовкой конвертоплана к испытаниям на крейсерской скорости 280 узлов.

- Британским биологам удалось найти новый "половой переключатель" в геноме млекопитающих. Удаление маленького кусочка размером 500 пар оснований в геноме мышиных эмбрионов с мужским генотипом XY заставило их развиться в самок. Этот эксперимент напоминает, что граница между мужским и женским полом вовсе не такая жесткая и предзаданная, как мы привыкли думать. Все, что изначально определяет разницу между полами, — это наличие или отсутствие у эмбриона Y-хромосомы, однако в XX веке врачи столкнулись с ситуациями, когда ее носителями оказывались женщины.