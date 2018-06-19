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Несколько полицейских пострадали при стычках у здания парламента Украины

Есть обновление от 14:12

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в результате стычек у здания Верховной рады Украины, где во вторник митингуют ветераны и шахтеры, несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

"Информация относительно пострадавших уточняется", - сообщает сайт киевской полиции.

В то же время, как сообщил журналистам директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, по предварительной информации, на митинге у Верховной рады пострадали двое полицейских. По его словам, у одного полицейского - внутренняя черепно-мозговая травма, у другого - ожоги от слезоточивого газа (оба - из Печерского райуправления). Потерпевшие отправлены в медицинские учреждения.

Кроме того, по данным спикера МВД, задержан один участник митинга, который применял газ в отношении полиции. Информацию о задержании одного активного участника конфликта и доставке его в управление полиции приводит и сайт полиции Киева.

Как сообщалось, во вторник на митинг на площади Конституции пришли до двух тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеров, они требуют сохранения своих льгот. Во время акции произошли стычки с полицейскими.

За порядком у здания парламента наблюдают около 500 сотрудников правоохранительных органов. "Утром участники акций перекрывали движение в центральной части Киева, а затем у стен парламента устроили толчею и стычку", - указали в полиции.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в киевской полиции, предварительно, задержанный использовал газовый баллончик.

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Теги: Украина
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