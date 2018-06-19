Франция и Германия будут сдерживать расселение мигрантов по странам ЕС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Париж и Берлин намерены работать как на двустороннем, так и на многостороннем уровне над сдерживанием расселения мигрантов по странам ЕС, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы намерены работать вместе над соглашением, межправительственным или многосторонним, с участием всех заинтересованных стран-членов ЕС, которое предусматривало бы скорейшее возвращение мигрантов в страны, где они были зарегистрированы (по прибытии в Европу)", - сказал президент Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы открываем новую главу инициатив для Европейского союза и германо-французского сотрудничества. Конечно, все, что здесь было достигнуто, требует дальнейшей проработки", - в свою очередь отметила Меркель.

"Мы хотим предотвратить дальнейшее разобщение Европы", - добавила канцлер Германии.

Германия и Франция, отметила она, поддерживают планы Еврокомиссии и Австрии, которая с 1 июля председательствует в Совете Европейского союза, по защите внешних границ ЕС.

Ранее СМИ сообщили о планах Меркель созвать европейский саммит по проблеме беженцев.