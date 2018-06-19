На станции метро в Лондоне произошел взрыв

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на станции метро Саутгейт на юге Лондона, сообщает столичная полиция.

Инцидент произошел, когда офицеры обследовали подозрительный пакет, оставленный на станции.

Incident at #Southgate tube station / Enquires are ongoing to establish the cause of the reported explosion, which appears to have been minor / We are not aware of any serious injury https://t.co/sKJY57Euam pic.twitter.com/xicgfAvLUG — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 19 июня 2018 г.

Отмечается, что взрыв был небольшим, никто серьезно не пострадал. В то же время, очевидцы сообщают о том, что видели, как по меньшей мере одного человек выносили с места происшествия на носилках.

Сейчас станция закрыта для пассажиров, ее обследуют сотрудники полиции. О причине взрыва не сообщается.