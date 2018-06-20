Пять человек пострадали при взрыве в лондонском метро

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере пять человек пострадали при взрыве на станции метро Саутгейт на юге Лондона, сообщает SkyNews.

Трем из них оказали помощь на месте, двоим потребовалась госпитализация.

Станция до сих пор закрыта, на ней работают сотрудники полиции. Причина инцидента пока не названа, однако лондонская полиция уже заявила, что не считает его связанным с терроризмом.

Ранее сообщалось, что в столичном метро в среду вечером произошел "небольшой взрыв", причем это случилось в то время, как офицеры осматривали подозрительный пакет, оставленный на станции.