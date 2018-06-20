Причиной взрыва в лондонском метро стало короткое замыкание

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Причиной "небольшого взрыва", произошедшего в лондонском метро во вторник вечером, стало короткое замыкание, сообщила столичная полиция в среду ночью.

В публикации говорится, что около 19 часов полицейские, пожарные и медики прибыли на станцию Саутгейт после сообщений о взрыве и панике. После обследования места происшествия наиболее вероятной версией названо короткое замыкание; по версии полиции, инцидент не имеет отношения к терроризму.

Между тем, ранее сообщалось, что взрыв произошел в тот момент, когда офицеры осматривали подозрительный пакет, оставленный на станции.

В результате ЧП пострадали пять человек, двое из них госпитализированы. Станция метро была закрыта, территория вокруг нее оцеплена.