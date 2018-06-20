Пентагон передаст Турции истребители F-35 вопреки протестам Конгресса США

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - США в четверг передадут Турции первые истребители-бомбардировщики F-35, несмотря на противодействия со стороны американского Конгресса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Пентагон.

По словам представителя Минобороны США Майка Эндрюса, церемония передачи состоится в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США. "Позже два истребителя будут направлены на базу ВВС Люк в Аризону", - сообщил он.

Эндрюс отметил, что "турецкие пилоты F-35 и специалисты по техническому обслуживанию прибыли на базу ВВС Люк и вскоре начнут учебную подготовку".

В понедельник американский сенат принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который предусматривает блокировку поставок истребителей нового поколения F-35 Турции в связи планами Анкары по закупке российский систем С-400.

Как сообщил телеканалу источник в Минобороны США, шеф Пентагона Джеймс Мэттис выступает против попыток Конгресса заблокировать получение Турцией F-35 и "активно взаимодействует с членами Конгресса" по данному вопросу.