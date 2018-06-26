"Президентский рейтинг" Тимошенко оказался почти вдвое выше рейтинга Порошенко

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Если бы выборы президента Украины проходили в середине июня 2018 года, больше всего голосов получила бы лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 16%, а за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали бы лишь 8,6% опрошенных, свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг".

Так, согласно данным, представленным во вторник в пресс-центре "Интерфакса", за Тимошенко готовы проголосовать 16% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором. За Гриценко готовы отдать свои голоса 11,7% опрошенных, за Бойко - 10,5%.

Кроме того, за актера и шоумена Владимира Зеленского готовы проголосовать 9,3% опрошенных, за рок-музыканта Святослава Вакарчука (группа "Океан Ельзи"), лидера Радикальной парии Олега Ляшко и действующего президента Украины Петра Порошенко - по 8,6%.

За лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича на президентских выборах готовы проголосовать 7,6%, за мэра Львова Андрея Садового - 3,4%, лидера партии ВО "Свобода" Олега Тягнибока - 2,8%, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко - 2,0%, бывшего вице-премьера Украины Романа Безсмертного - 1,4%, лидера партии "Основа" Сергея Таруту - 1, 1%, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка - 1,1%.

Антирейтинг, согласно опросу, возглавляет Порошенко, за которого ни за что не проголосовали бы почти 52% респондентов. За Яценюка не голосовали бы ни при каких условиях 30% опрошенных, за Ляшко - 23,8%, за Бойко - 23%, за Тимошенко - 20,8%, за Рабиновича - 16,0%, за Тягнибока - 14 7%.

Опрос проводился 14-24 июня 2018 года среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше путем формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.