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Генсек СЕ Ягланд предложил подать прошение о помиловании Сенцова

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Яглан считает, что осуждённый в РФ за терроризм украинец Олег Сенцов должен быть помилован по гуманитарным основаниям.

"Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Ягданд журналистам в среду после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"Если необходимо прошение на его помилование, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека", - сказал Ягланд.

В свою очередь Татьяна Москалькова заявила, что Сенцов не обращался с просьбой о помиловании.

"Это господин Ягланд высказал такую заинтересованность со стороны Совета Европы (о помиловании Сенцова - ИФ)", - сказала Москалькова журналистам после встречи с Ягландом.

"Лично ко мне он (Сенцов - ИФ) не обращался с конкретным ходатайством, и у меня не было всего пакета юридических документов, для того чтобы, может быть в полной мере оценить эту ситуацию", - отметила российский омбудсмен.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии за создание в Крыму террористического сообщества.

По данным следствия, Сенцов создал террористическое сообщество, действовавшее на территории Крыма. Оно являлось структурным подразделением запрещенной в РФ организации "Правый сектор". Сенцов обвинялся в организации террористического сообщества и участии в нем, совершение террористического акта и приготовлении к нему, а также в незаконном приобретение взрывчатых устройств и таком же покушении. Своей вины он не признал.

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Теги: Совет Европы, Олег Сенцов
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