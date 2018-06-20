Упоминавшийся в связи с "кокаиновым делом" посол РФ в Аргентине Коронелли стал послом в Мексике

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сменил послов России в Аргентине и в Мексике.

"Освободить Виктора Коронелли от обязанностей посла Российской Федерации в Аргентинской Республике", - говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом глава государства назначил на эту должность Дмитрия Феоктистова.

В свою очередь, Коронелли назначен послом Российской Федерации в Мексиканских Соединенных Штатах.

При этом прежний посол РФ в Мексиканских Соединенных Штатах и Белизе по совместительству Эдуард Малаян еще одним указом президента РФ освобожден от этих обязанностей.

"Кокаиновое дело"

В феврале в аргентинских СМИ появилась информация об обнаружении около 400 кг кокаина в чемоданах в здании школы посольства РФ в Буэнос-Айресе. По данным СМИ, в ходе операции правоохранительных органов по пресечению канала наркопоставок кокаин был заменен мукой.

Позднее в МИД РФ сообщили, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Наркотик обнаружили готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Утверждается, что кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава учреждения.

В ЦОС ФСБ сообщили, что в декабре 2017 года в результате международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, задержаны трое граждан России. При этом из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

В декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал бывшего завхоза посольства Али Абянова, бывшего гендиректора ООО "Центр правовых услуг" Владимира Калмыкова и бывшего менеджера по продажам одной из московских компаний Иштимира Худжамова. Еще один фигурант, предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в РФ, Андрей Ковальчук был арестован заочно. Всем обвиняемым в рамках "кокаинового дела" предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.

2 марта стало известно, что полиция Германии арестовала Ковальчука.

Ковальчук в интервью газете "Коммерсантъ" сообщал, что Абянов познакомился с ним через посла Коронелли. Сам Коронелли это отрицает.

По официальной версии, Коронелли сообщил в МИД РФ о хранящихся в посольской школе чемоданах с кокаином. "Это была моя инициатива - выйти на контакт с аргентинскими правоохранителями. Разумеется, после консультации с центром, с Москвой", - сообщил Коронелли в интервью "Коммерсантъ FM".

По словам посла, Абянов, занимая должность завхоза посольства России в Аргентине, спрятал чемоданы на территории школьно-жилого комплекса в ожидании возможности отправить груз.

Абянов, в свою очередь, утверждал, что груз был упакован как дипломатическая почта и отправлялся с 2012 года с помощью военно-транспортной авиации через Уругвай в Москву. Посольство РФ в Уругвае это отрицает.