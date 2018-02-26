Четвертый фигурант "кокаинового дела" заочно арестован и объявлен в международный розыск

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заочно арестовал четвертого обвиняемого по уголовному делу о попытке контрабанды около 400 кг кокаина из Аргентины в Россию, сообщила "Интерфаксу" в понедельник и.о. пресс-секретаря суда Светлана Максимова.

"В январе по ходатайству следователя суд заочно заключил под стражу объявленного в международный розыск Андрея Ковальчука", - сказала она. Пресс-секретарь уточнила, что мера пресечения в отношении Ковальчука будет измеряться двумя месяцами с момента его фактического задержания.

По данным СМИ, Ковальчук являлся техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине.

Ранее в Тверском суде Москвы сообщили, что всем трем задержанным в России фигурантам этого дела предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 - ч.4 ст. 229.1 (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч.3 ст.30 - ст.228.1 (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств), они заключены под стражу.

Как сообщали в МИД РФ, правоохранительные органы России и Аргентины вместе пресекли поставку крупной партии кокаина в Европу. Наркотик обнаружили готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе, кокаин принадлежал закончившему к тому времени командировку сотруднику технического состава учреждения. В МИД заявили, что в ходе операции были задержаны граждане России и Аргентины.

Перед этим аргентинские СМИ сообщили, что в российском посольстве в этой стране в 2016 году было обнаружено 12 чемоданов с кокаином, который готовился для переправки в Европу. Вес партии составлял почти 400 кг. Всего, как было установлено, к попытке организовать наркотрафик были причастны пять человек - двое в Аргентине и трое в России.