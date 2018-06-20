Мелания Трамп пожаловалась охране на угрозы ее сыну от актера Питера Фонды

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Супруга президента США Мелания Трамп довела до сведения Секретной службы, занимающейся охраной лидера страны, что ранее актер Питер Фонда опубликовал сообщение в твиттере с угрозами в адрес сына президентской четы - 12-летнего Бэррона Трампа, сообщает в среду издание The Hill.

"Этот твит был психопатическим и безответственным", - заявила изданию Стефани Гришем - директор по связям с общественностью Трамп.

По данным издания, ранее Фонда призвал "вырвать Бэррона Трампа из материнских рук" и поместить в "клетку с педофилами", чтобы попытаться заставить Трамп выступить против своего мужа в вопросе о семьях иммигрантов. Позднее сообщение было удалено.

The Hill отмечает, что инцидент произошел на фоне волны критики политики "нулевой терпимости" в отношении нелегальных иммигрантов в США. В то время как взрослых иммигрантов задерживают и проводят в отношении них следственные мероприятия из-за незаконного пересечения границы, детей забирают от родителей. Издание отмечает, что речь может идти о тысячах детей нелегалов.

Мелания Трамп ранее высказывалась против подобных мер, отмечает издание.