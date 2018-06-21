Глава МВД РФ прибыл на саммит руководителей полиции стран ООН

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев проведёт ряд двусторонних встреч и выступит на саммите руководителей полицейских служб государств-членов ООН в Нью-Йорке, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк, где примет участие во втором саммите руководителей полицейских служб государств - членов ООН", - сказала Волк.

По ее словам, в ходе визита глава МВД РФ выступит на саммите, а также проведет двусторонние встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, главой Департамента операций ООН по поддержанию мира Жан-Пьером Лакруа и Генеральным Комиссаром Национального агентства полиции Республики Корея Ли Чхоль Соном.