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Порошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефону

В разговоре обсуждалась необходимость допуска украинского омбудсмена к Олегу Сенцову

Порошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефону
Президент Украины Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко провел с президентом России Владимиром Путиным телефонный разговор, сообщает в четверг пресс-служба главы украинского государства.

"Он призвал освободить украинских заложников, удерживаемых в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Он также отметил важность допуска уполномоченного (Верховной рады Украины - ИФ) по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову (отбывает в РФ 20-летний срок по делу о террористическом сообществе - ИФ) и другим заключенным украинцам", - говорится в обнародованном в четверг днем сообщении.

Порошенко также подчеркнул необходимость выполнения Россией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей в части обеспечения безопасности.

"Была также подчеркнута важность активизации работы в "нормандской формате" с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска", - добавили в пресс-службе президента Украины.

Со своей стороны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора президентов РФ и Украины.

Это уже второй за две недели телефонный разговор президентов России и Украины, которые до этого общались не часто. 9 июня Порошенко уже звонил Путину. Как сообщила тогда пресс-служба Кремля, в разговоре особое внимание уделялось вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Тогда президенты РФ и Украины "договорились о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России".

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Теги: Петр Порошенко, Владимир Путин
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