В Кремле отказались говорить о конкретных сроках проведения встречи Путина и Трампа

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Кремле пока не называют конкретных сроков проведения встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность проведения встречи президентов России и США в июле.

Накануне Дональд Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером В.Путиным в следующем месяце. "Я рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", - процитировало в четверг Трампа агентство Bloomberg.

Кроме того, в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис написал в твиттере, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву, чтобы обсудить возможную встречу глав двух стран.

"Советник президента США Джон Болтон отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным", - сообщил он.