В МИД Ирана допустили возможность скорого выхода из соглашения по атому

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшие недели, сообщает в пятницу в твиттере финансируемого Тегераном канала "Пресс-ТВ".

"Есть возможность выхода Ирана из СВПД в ближайшие недели", - говорится в сообщении со ссылкой на Аракчи, который в настоящее время находится с рабочим визитом в Москве.

По словам замглавы иранского МИД, ядерное соглашение по иранскому атому в настоящее время находится "при смерти". Аракчи отметил, что санкции и иранская ядерная сделка несовместимы.

"Европа должна попытаться заручиться доверием иранского народа, потому что большинство иранцев не верят ей", - сказал иранский дипломат, которого цитируют в пятницу иранские СМИ.

"Иранцы говорят, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы был просто игрой в плохого полицейского и хорошего полицейского, и Европа играет роль хорошего полицейского в этой игре", - отметил замминистра.

Весной этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и восстановлении жестких санкций в отношении Ирана.

В июне стало известно, что Иран начнет ​наращивание мощностей по обогащению урана.

Совместный всеобъемлющий план действий был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. В настоящее время все участники соглашения, кроме США, поддерживают СВПД.