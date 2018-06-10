Путин напомнил о негативных последствиях выхода США из ядерной сделки с Ираном

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Выход США из Совместного и всеобъемлющего плана действий (СВПД) негативно влияет на стабильность в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита ШОС.

"Безусловно, наши страны не может не беспокоит то, что сейчас происходит вокруг иранской ядерной программы. Выход США из совместного всеобъемлющего плана действий способен дестабилизировать обстановку", - сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что "Россия выступает за последовательное неукоснительное выполнение СВПД".

"Со своей стороны продолжим следовать всем взятым на себя обязательствам", - сказал президент РФ.