Иран пригрозил Европе "ужасными" последствиями провала ядерной сделки

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Али Акбар Салехи, глава Организации по атомной энергии Ирана - госкорпорации, контролирующей любую деятельность объектов ядерной энергетики в стране, в пятницу предупредил страны Европы об "ужасном будущем" в случае, если ядерное соглашение "пятерки" с Ираном будет отменено, сообщает иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

"Если Евросоюз и другие страны, поддерживающие СВПД, своевременно не продемонстрируют принципиальную позицию в ответ на политику США, они столкнутся с ужасным будущим и беспрецедентно низкой безопасностью в регионе и во всем мире из-за провала ядерной сделки", - сказал Салехи на форуме в Осло.

По его мнению, европейские страны должны выступить с критикой решения США выйти из ядерной сделки с Тегераном.

Ранее в пятницу замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшие недели. По его словам, ядерное соглашение по иранскому атому в настоящее время находится "в реанимации".

12 июня в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном президент Ирана Хассан Рухани заявлял, что Иран "не сможет оставаться участником сделки, если она перестанет быть выгодной".

8 мая 208 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. До этого Трамп неоднократно критиковал сделку администрации его предшественника Барака Обамы с Ираном и называл СВПД "худшей сделкой в истории США".