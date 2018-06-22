Суд в Киеве отказался отменить арест Надежды Савченко

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Шевченковский районный суд Киева отказался перевести под домашний арест или передать на поруки депутата парламента Украины Надежды Савченко, арестованную до 13 июля.

На заседании в пятницу суд отказался удовлетворить соответствующее ходатайство ее адвокатов. При этом суд постановил расследовать заявление стороны защиты Савченко о принудительном взятии у нее крови без решения суда.

Как сообщалось, 22 марта Верховная Рада поддержала представление генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей. 29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу ее адвокатов на арест. 15 мая Шевченковский суд продлил арест Савченко до 13 июля.