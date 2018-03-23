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Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяца

Есть обновление от 20:36

В отношении народного депутата Рады открыты уголовные производства по статьям о госперевороте, подготовке теракта и другим

Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяца
Надежда Савченко в Шевченковском районном суде
Фото: ukrafoto/vostock-photo

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Надежды Савченко сроком на 59 суток, - до 20 мая 2018 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение зачитал судья Евгений Сидоров вечером после возвращения из совещательной комнаты, где провел три часа.

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Судья зачитывал текст соответствующего определения суда на протяжении часа. Столь продолжительное объявление решения суда об избрании меры пресечения было обусловлено тем, что в документе подробно изложены обстоятельства так называемого дела "Савченко-Рубана": "историческая справка" и подробное изложение материалов уголовного производства по подозрению Надежды Савченко в совершении ряда особо тяжких уголовных преступлений с перечислением большого массива собранных в рамках досудебного расследования фактов.

В мотивировочной части определения судья отметил, что Савченко не совершила завершенного преступления, а только, по мнению следствия, имела умысел совершить.

Как сообщил журналистам ее адвокат, в понедельник защита намерена подавать апелляцию на избранную меру пресечения.

По ходу рассмотрения вопроса об избрании ей меры пресечения Савченко заявила, что объявляет голодовку.

22 марта Верховная рада поддержала представления генпрокурора Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Ее уведомили о подозрении и препроводили в Управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Луценко ранее заявлял, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале парламента. По его словам, есть запечатленные на видео свидетельства изложения Надеждой Савченко и задержанным ранее руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планов военного переворота на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что спецслужбы раскрыли, как он утверждает "российскую спецоперацию" и предотвратили массовые теракты.

Представления были поданы в рамках уголовного производства по статьям украинского УК "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "Подготовка к преступлению", "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "Террористический акт"; "Создание террористической группы или террористической организации"; "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Теги: Украина, Надежда Савченко
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