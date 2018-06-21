В мире Военная операция России в Сирии

Сирийские войска начали операцию на юге страны

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сирийские правительственные силы и проиранские вооруженные формирования начали широкомасштабную операцию в районе Деръа на юге Сирии, сообщил корреспондент турецкого информационного агентства "Анадолу".

Обстрелам подверглись, в частности, территории, объявленные зоной деэскалации. Кроме того, сирийские ВВС осуществляют интенсивные бомбардировки северных и восточных районов провинции Деръа. Сообщается об ожесточенных боях между отрядами сирийской оппозиции с одной стороны и подразделениями сирийской армии и проиранскими формированиями с другой в северном пригороде города Деръа.

Как рассказал агентству представитель сил гражданской обороны "Белые каски" в районе Амер Абадзейд, в результате атак погибли восемь человек, еще 15 получили ранения.

Гарантами прекращения огня в южную зоне деэскалации выступают РФ и США. На прошлой неделе власти США предупредили Дамаск о возможных последствиях в связи с его планами развернуть наступление в районе зоны деэскалации на юго-западе страны, а также заявили РФ о необходимости оказать давление на сирийское правительство в связи с этой ситуацией.

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Теги: Сирия
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