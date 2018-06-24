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В Берлине пообещали не оставлять попыток сохранить иранскую ядерную сделку

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Германия прилагает усилия для спасения иранской ядерной сделки, однако после выхода США из соглашения, это трудно, заявил в воскресенье "Интерфаксу" государственный министр по делам Европы МИД ФРГ Михаэль Рот.

Комментируя заявление замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи о возможности выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому в ближайшие недели, Рот сказал: "Я не знаю о таких намерениях".

"Иран знает, что мы изо всех сил стараемся спасти это соглашение. После выхода США из сделки это стало очень трудно, однако мы не сдаемся и стараемся говорить друг с другом", - добавил он.

По словам госминистра, в ходе визита в Москву в минувшую пятницу он "получил сигнал, что это отвечает не только европейским интересам безопасности, но и российским". "Иран это очень хорошо понимает", - подчеркнул Рот.

В пятницу замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что не исключает выхода страны из СВПД в ближайшие недели. По его словам, ядерное соглашение по иранскому атому в настоящее время находится "в реанимации".

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Теги: Иран, Германия, СВПД
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