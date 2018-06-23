КПРФ выдвинула Андрея Ищенко кандидатом в губернаторы Приморья

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко пойдет на выборы губернатора края от регионального отделения КПРФ.

"В субботу на партийной конференции кандидатуру председателя Приморского отделения общественной организации "Дети войны", депутата краевого заксобрания Ищенко в ходе тайного голосования поддержали большинство делегатов", - сообщил агентству "Интерфакс" первый секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ Анатолий Долгачев.

По его словам, два других претендента - он сам и еще депутат краевого законодательного собрания, первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ Артем Самсонов - сняли свои кандидатуры в пользу Ищенко.

Досрочные выборы губернатора Приморского края пройдут в единый день голосования - 9 сентября.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморья Владимира Миклушевского, возглавлявшего край с 2012 года.

Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".